Зеленский утвердил состав украинской делегации на переговоры в Стамбуле: кто будет представлять Украину

Министр обороны Рустем Умеров. / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский официально утвердил состав делегации, которая примет участие в переговорах с Россией в Стамбуле 15–16 мая 2025 года. Переговоры будут касаться условий для достижения справедливого и устойчивого мира.

Соответствующий указ был обнародован на сайте президента Украины.

Главой делегации назначен министр обороны Рустем Умеров. В переговорную группу вошли высокопоставленные должностные лица из Министерства иностранных дел, СБУ, СВР, Генштаба, разведки, Воздушных и Военно-Морских Сил.

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Состав делегации Украины:

Рустем Умеров - министр обороны, глава делегации

Сергей Кислица – первый заместитель министра иностранных дел

Александр Поклад - заместитель председателя СБУ

Олег Луговский – первый заместитель председателя СВР

Алексей Шевченко – заместитель начальника Генштаба ВСУ

Вадим Скибицкий – заместитель начальника ГУР МО

Евгений Шинкарев – заместитель начальника штаба Командования ПС ВСУ

Александр Дьяков - заместитель начальника штаба Командования ВМС ВСУ

Алексей Маловацкий – начальник управления международного права Генштаба

Александр Шерихов - старший офицер оперативного управления Генштаба

Георгий Кузьмичев – офицер протокола аппарата Главнокомандующего ВСУ

Александр Бевз – советник руководителя Офиса Президента

Президент разрешил главе делегации изменять ее состав по согласованию с ОП и привлекать экспертов и представителей других органов для обеспечения работы.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский после встречи с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом пообщался с представителями медиа.

В разговоре с журналистами он раскрыл детали переговоров с российской делегацией в Стамбуле и сообщил о ситуации на фронте.

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