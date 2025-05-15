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Зеленский утвердил состав украинской делегации на переговоры в Стамбуле: кто будет представлять Украину
В переговорную группу вошли чиновники из Министерства иностранных дел, СБУ, СВР, Генштаба, разведки, Воздушных и Военно-Морских Сил.
Президент Украины Владимир Зеленский официально утвердил состав делегации, которая примет участие в переговорах с Россией в Стамбуле 15–16 мая 2025 года. Переговоры будут касаться условий для достижения справедливого и устойчивого мира.
Соответствующий указ был обнародован на сайте президента Украины.
Главой делегации назначен министр обороны Рустем Умеров. В переговорную группу вошли высокопоставленные должностные лица из Министерства иностранных дел, СБУ, СВР, Генштаба, разведки, Воздушных и Военно-Морских Сил.
Состав делегации Украины:
Рустем Умеров - министр обороны, глава делегации
Сергей Кислица – первый заместитель министра иностранных дел
Александр Поклад - заместитель председателя СБУ
Олег Луговский – первый заместитель председателя СВР
Алексей Шевченко – заместитель начальника Генштаба ВСУ
Вадим Скибицкий – заместитель начальника ГУР МО
Евгений Шинкарев – заместитель начальника штаба Командования ПС ВСУ
Александр Дьяков - заместитель начальника штаба Командования ВМС ВСУ
Алексей Маловацкий – начальник управления международного права Генштаба
Александр Шерихов - старший офицер оперативного управления Генштаба
Георгий Кузьмичев – офицер протокола аппарата Главнокомандующего ВСУ
Александр Бевз – советник руководителя Офиса Президента
Президент разрешил главе делегации изменять ее состав по согласованию с ОП и привлекать экспертов и представителей других органов для обеспечения работы.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский после встречи с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом пообщался с представителями медиа.
В разговоре с журналистами он раскрыл детали переговоров с российской делегацией в Стамбуле и сообщил о ситуации на фронте.