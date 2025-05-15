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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Зеленский утвердил состав украинской делегации на переговоры в Стамбуле: кто будет представлять Украину

В переговорную группу вошли чиновники из Министерства иностранных дел, СБУ, СВР, Генштаба, разведки, Воздушных и Военно-Морских Сил.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Министр обороны Рустем Умеров

Министр обороны Рустем Умеров. / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский официально утвердил состав делегации, которая примет участие в переговорах с Россией в Стамбуле 15–16 мая 2025 года. Переговоры будут касаться условий для достижения справедливого и устойчивого мира.

Соответствующий указ был обнародован на сайте президента Украины.

Главой делегации назначен министр обороны Рустем Умеров. В переговорную группу вошли высокопоставленные должностные лица из Министерства иностранных дел, СБУ, СВР, Генштаба, разведки, Воздушных и Военно-Морских Сил.

Состав делегации Украины:

  • Рустем Умеров - министр обороны, глава делегации

  • Сергей Кислица – первый заместитель министра иностранных дел

  • Александр Поклад - заместитель председателя СБУ

  • Олег Луговский – первый заместитель председателя СВР

  • Алексей Шевченко – заместитель начальника Генштаба ВСУ

  • Вадим Скибицкий – заместитель начальника ГУР МО

  • Евгений Шинкарев – заместитель начальника штаба Командования ПС ВСУ

  • Александр Дьяков - заместитель начальника штаба Командования ВМС ВСУ

  • Алексей Маловацкий – начальник управления международного права Генштаба

  • Александр Шерихов - старший офицер оперативного управления Генштаба

  • Георгий Кузьмичев – офицер протокола аппарата Главнокомандующего ВСУ

  • Александр Бевз – советник руководителя Офиса Президента

Президент разрешил главе делегации изменять ее состав по согласованию с ОП и привлекать экспертов и представителей других органов для обеспечения работы.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский после встречи с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом пообщался с представителями медиа.

В разговоре с журналистами он раскрыл детали переговоров с российской делегацией в Стамбуле и сообщил о ситуации на фронте.

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