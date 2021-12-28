Зеленский утвердил Стратегию информационной безопасности для противодействия России: что предусматривает документ

Реализация Стратегии информационной безопасности рассчитана на 2025 год.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 октября 2021 года "О Стратегии информационной безопасности".

Указ главы Украины №685 появился на сайте Офиса президента 28 декабря.

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Как говорится в документе, "целью Стратегии является усиление возможностей обеспечения информационной безопасности государства, его информационного пространства, поддержки информационными средствами и мерами социальной и политической стабильности, обороны государства, защиты государственного суверенитета, территориальной целостности Украины, демократического конституционного строя, обеспечения прав и свобод каждого гражданина".

Реализация Стратегии рассчитана на 2025 год. В указе указывается, что информационная политика РФ "стала повседневной практикой, угрожающей не только Украине, но и другим демократическим государствам". Одним из действенных механизмов ответа на дезинформационную активность Российской Федерации как государства-агрессора есть санкции и эффективный мониторинг и ответственности за нарушения.

Документом предусматривается семь стратегических целей. Также, согласно документу, есть основные направления обеспечения информационной безопасности Украины, в частности, для достижения которых необходимо выполнение этих семи стратегических целей и задач.

Определены следующие 7 целей:

Стратегическая цель 1. Противодействие дезинформации и информационным операциям, в первую очередь государства-агрессора.

Противодействие дезинформации и информационным операциям, в первую очередь государства-агрессора. Стратегическая цель 2. Обеспечение всестороннего развития украинской культуры и утверждение украинской гражданской идентичности

Обеспечение всестороннего развития украинской культуры и утверждение украинской гражданской идентичности Стратегическая цель 3. Повышение уровня медиакультуры и медиаграмотности общества. Украинское общество должно быть защищено.

Повышение уровня медиакультуры и медиаграмотности общества. Украинское общество должно быть защищено. Стратегическая цель 4. Обеспечение соблюдения прав человека на сбор, хранение, использование и распространение информации, свободу выражения своих взглядов и убеждений, защиту частной жизни, доступ к объективной и достоверной информации, а также обеспечение защиты прав журналистов.

Обеспечение соблюдения прав человека на сбор, хранение, использование и распространение информации, свободу выражения своих взглядов и убеждений, защиту частной жизни, доступ к объективной и достоверной информации, а также обеспечение защиты прав журналистов. Стратегическая цель 5. Информационная реинтеграция граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях и прилегающих к ним территориях Украины.

Информационная реинтеграция граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях и прилегающих к ним территориях Украины. Стратегическая цель 6. Создание действенной системы стратегических коммуникаций.

Создание действенной системы стратегических коммуникаций. Стратегическая цель 7. Развитие информационного общества и уровень культуры диалога.

Ожидается, что утвержденная Стратегия информационной безопасности для противодействия России даст следующие результаты:

защищенное информационное пространство Украины;

эффективное функционирование системы стратегических коммуникаций;

осуществление эффективного противодействия распространению незаконного контента;

обеспечение устойчивого процесса информационной реинтеграции граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях Украины, и распространение украинского телерадиовещания на территориях Украины, прилегающих к временно оккупированным территориям;

существенное повышение уровня медиакультуры и медиаграмотности населения;

соблюдение конституционных прав человека на свободное выражение своих взглядов и убеждений, защиту частной жизни;

обеспечение защиты прав журналистов;

формирование украинской гражданской идентичности.

Напомним, во вторник, 28 декабря, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по внедрению персональных специальных экономических и других ограничительных мер по телеканалам, принадлежащим соратникам лидера ОПЗЖ Виктору Медведчуку — Тарасу Козаку и Нестору Шуфричу. Ограничительные мероприятия касаются компаний, владеющих брендами телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK и "Первый Независимый".

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