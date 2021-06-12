Зеленский утвердил трехлетнюю стратегию развития правосудия: что она предусматривает

Президент хочет защитить судей КСУ от политического давления.

Президент Владимир Зеленский утвердил стратегию развития системы правосудия и конституционного судопроизводства на 2021-2023 года.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса главы государства.

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В документе говорится о совершенствовании законодательства о судоустройстве, статуса судей, судопроизводства и других институтов правосудия, а также улучшении деятельности правовых институтов.

Одним из направлений стратегии является улучшение доступа к правосудию.

В документе планируется:

проведение аудита системы местных судов;

усиление функциональной и процессуальной способности Верховного суда;

обеспечить необходимые ресурсы для работы Высшего антикоррупционного суда;

для работы совершенствование методики определения ставок судебного сбора для отдельных категорий дел;

для отдельных категорий дел; установление для отдельных категорий дел обязательного досудебного порядка урегулирования споров с использованием медиации и других практик;

проработка вопроса о введении института мирового судьи.

Кроме того, формирование Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия будет проходить по результатам открытого конкурса, проведенного с участием международных экспертов.

Также стратегия предполагает совершенствование механизмов проверки добропорядочности членов Конституционного суда. Предлагается изменить процедуру конкурсного отбора кандидатур на должность судьи КСУ. Создается механизм для защиты судей Конституционного суда от политического и другого давления.

Комиссия по вопросам правовой реформы вместе с представителями органов центральной и местной власти, общественности и экспертов должна разработать план действий по реализации этой стратегии.

Напомним, что прокуратура завершила расследование в отношении 8 экс-чиновников АР Крым.

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