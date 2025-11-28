- Дата публикации
Зеленский указом уволил Андрея Ермака с должности главы Офиса президента
Зеленский уволил главу ОП Андрея Ермака после поданного заявления и обысков НАБУ.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Ермака с должности руководителя Офиса президента.
Документ уже обнародован на официальном сайте главы государства.
Решение президента последовало после того, как 28 ноября Андрей Ермак подал заявление об отставке. В тот же день в правительственном квартале детективы НАБУ и прокуроры САП проводили обыски по месту работы Ермака.
Предыстория
Еще 20 ноября на закрытой встрече Владимира Зеленского с фракцией "Слуга народа" депутаты поднимали тему возможного увольнения главы ОП. По информации участников встречи, этот вопрос озвучила нардеп Марьяна Безугла. Лидер партии Елена Шуляк подтвердила обсуждение и подчеркнула, что кадровые решения в отношении Андрея Ермака принадлежат исключительно к полномочиям президента.