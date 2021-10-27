Зеленский уволил главу Херсонской ОГА и назначил нового руководителя области

По данным СМИ, "СН" предоставили Лагуте должность главы ОГА в обмен на отказ от участия в промежуточных выборах в ВР.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 26 октября, уволил Сергея Козыря с должности главы Херсонской областной государственной администрации и назначил на его место Геннадия Лагуту.

Соответствующие указы №552/2021 и №553/2021 обнародованы на сайте главы украинского государства.

Отмечается, что соответствующее решение украинский лидер принял после подачи Козырем заявления об увольнении.

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В то же время информагентство "Мост" сообщает, что партия "Слуга народа" выдвинула Козыря кандидатом в народные депутаты в 184 избирательном округе на промежуточных выборах в Верховную Раду, которые состоятся 31 октября 2021 года.

"Слуги народа" обменяли отказ Лагуты участвовать в выборах на кресло главы ОГА", — пишет издание.

Как сообщалось, Сергей Козырь родился в 1984 году в Донецке. Политик окончил Донецкий национальный технический университет по направлениям "Разработка месторождений полезных ископаемых" и "Финансы". Также имеет степень бакалавра по правоведению ДНУ им. В. Стуса.

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Трудовую деятельность начал в 2005 году на должности горного мастера подземного участка вентиляции и техники безопасности "Шахтоуправления "Трудовское" ГП "Донецкая угольная энергетическая компания". В 2005-2019 годах работал на разных должностях на государственных и частных предприятиях угольной отрасли.

Ранее Зеленский назначил чрезвычайных и полномочных послов в Руанде, Панаме, Белизе, Гватемале, Коста-Рике и Камеруне.

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