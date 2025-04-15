Кабмин согласовал увольнение начальника Сумской ОВА

Сумы / © скриншот с видео

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Кабинет Министров Украины 15 апреля поддержал инициативу по смене руководства в Сумской областной военной администрации. Как стало известно, правительство согласовало проект указа президента об увольнении Владимира Артюха с должности главы Сумской ОВА.

Вместо него возглавить администрацию планируется Олег Григоров, управляющий управлением Национальной полиции в Луганской области. До этого он уже работал в Сумской области — в должности заместителя начальника областной полиции.

Правительство также согласовало другие кадровые перестановки. В частности, с должности главы Луганской ОВА будет уволен Артем Лысогор. На его место планируется назначить Алексея Харченко — действующего руководителя Северодонецкой городской военной администрации.

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Эти решения приняты на фоне трагедии, всколыхнувшей Сумы 13 апреля. После ракетного удара по центру города погибли 34 человека, еще более сотни получили ранения. Особо резонансной стала информация, что обстрел попал в конгресс-центр Сумского университета, где накануне проходила церемония награждения военных.

Конотопский городской голова Артем Семенихин обвинил Артюха в организации мероприятия, которое, по его мнению, поставило под угрозу жизнь участников. Впрочем, сам Владимир Артюх отклонил эти обвинения, подчеркнув, что не был причастен к планированию награждения военнослужащих 117 бригады ТРО в этом помещении.

Кто такой Олег Григоров: что известно о новом руководителе Сумской ОВА

Олег Григоров до недавнего времени возглавлял Главное управление Национальной полиции Луганской области. До этого работал в руководящем составе полиции Запорожской области, а еще раньше - в Сумах, где занимал должность в местном подразделении Нацполиции.

В августе 2024 года Президент Украины Владимир Зеленский присвоил ему звание генерала полиции третьего ранга.

В январе 2025 г. Григоров подал электронную декларацию, указав себя как кандидата на должность в органах государственной власти. В документе указано, что он владеет квартирой в Сумах вместе с Людмилой Григорьевой. Его жена Ирина пользуется этим жильем безвозмездно. Также Григоров задекларировал еще одну квартиру в Киеве, которая находится в общей собственности с Алексеем Сачко. Сам он официально зарегистрирован в Запорожье – в квартире, принадлежащей Запорожской политехнике.

Семья Григоровых имеет в пользовании два автомобиля. Mazda CX-5, выпущенная в 2021 году, стоимостью более 941 тысяч гривен, зарегистрирована на жену, тогда как сам Григоров владеет Audi Q7 2016 года, которая оценивается почти в миллион гривен.

В 2024 году Олег Григоров получил более 845 тысяч гривен зарплаты за службу в полиции Луганской области. Дополнительно он получил около 474 тысячи гривен денежного довольствия от Нацполиции. Его жена, работающая в структуре Национальной полиции Сумщины, заработала за этот же период более 510 тысяч гривен.

В наличных деньгах супруги задекларировали 1 447 000 гривен. Кроме того, на банковских счетах Григоров хранит около 32 тысяч гривен, еще около 90 тысяч — на счетах жены.