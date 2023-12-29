Зеленский уволил главу Тернопольской ОВА: что известно

В пятницу, 29 декабря, президент Украины Владимир Зеленский уволил Владимира Труша с должности главы Тернопольской областной государственной администрации.

Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

"Уволить Труша Владимира Любомировича с должности главы Тернопольской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", — говорится в документе.

Ранее, 27 декабря, увольнение 43-летнего Владимира Труша с занимаемой должности согласовал Кабинет министров.

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Главой Тернопольской ОГА он был назначен в марте 2020 года во время пандемии Covid-19 на фоне протестов жителей области против размещения эвакуированных из китайского города Уханя украинцев в санатории Микулинцев. В то время Владимир Труш был депутатом Тернопольского областного совета от "Слуги народа".

Ранее, с 2019 по 2020 год, он возглавлял Рогатинскую районную государственную администрацию в Ивано-Франковской области. В 2010 году Владимир Труш был избран депутатом в Рогатинскую районную раду от партии Сергея Тигипко "Сильная Украина".

В 2002–2008 годах он работал в органах налоговой милиции государственной налоговой администрации в Ивано-Франковской области.

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В июне 2023 года работники НАБУ и САП задержали двух заместителей Владимира Труша и председателя Тернопольского областного совета Михаила Головко за вымогательство взятки. Владимир Труш свою причастность к совершенному отрицал и проходит по делу, рассматриваемому Высшим антикоррупционным Судом, как свидетель.

Напомним, по данным следствия, заместители начальника Тернопольской ОВА Игорь Демьянчук и Игорь Гайдук, а также председатель Тернопольского областного совета Михаил Головко требовали почти 1,8 млн грн у владельца предприятия за подписание актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов коммунальным предприятием Тернопольского облсовета.

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