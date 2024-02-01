Зеленский уволил начальника Департамента защиты нацгосударственности СБУ

Семенченко начал свою карьеру в органах СБУ в 1993 году и занимал должность руководителя спецслужбы в двух областях.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Семенченко с должности начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ.

Об этом свидетельствует указ президента №37/2024, опубликованный 31 января.

В тексте указа говорится: "Уволить Семенченко Романа Юрьевича с должности начальника Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины. Президент Украины В. Зеленский".

Добавим, что Семенченко занимал этот пост с 27 октября 2022 года. До этого (с октября 2019 года) он был уполномоченным президента по вопросам контроля за деятельностью СБУ.

Семенченко начал свою карьеру в органах СБУ в 1993 году. В течение двух лет возглавлял СБУ в Днепропетровской области. В 2013 году Семенченко занял должность начальника управления СБУ в Житомирской области, а в 2016 году уволился со спецслужбы.

К слову, по данным источников CNN, до конца этой недели Зеленский может уволить с должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

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