Зеленский уволил начальника УГО, чьи подчиненные готовили покушение на президента

Ранее двоих полковников УГО задержали, потому что они готовили покушение на Зеленского.
Президент Владимир Зеленский уволил Сергея Рудя с должности начальника Управления государственной охраны Украины (УГО).
Об этом говорится в указе главы государства №317/2024 от 9 мая.
Кто заменит Рудя на этом посту, пока не указывается
Напомним, Сергей Рудь был назначен на должность начальника УГО в октябре 2019 года. Причина увольнения не указывается. Однако можно предположить, что это, вероятно, может быть связано с последним громким делом о покушении на президента.
В результате операции были задержаны два полковника Управления государственной охраны Украины (УГО). Они "сливали" секретную информацию России и искали военных, приближенных к охране президента, которые могли бы взять главу государства в заложники, а затем его убить.
Один из полковников УГО, завербованный россиянами, рассказал, как планировал убить президента Украины Владимира Зеленского, а также главу СБУ Василия Малюка и главу ГУР Кирилла Буданова.
В ноябре 2023 года президент Зеленский рассказал в интервью британским журналистам, что с начала полномасштабного вторжения удалось предотвратить по меньшей мере 5 покушений на его жизнь.
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