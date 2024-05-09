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Зеленский уволил начальника УГО, чьи подчиненные готовили покушение на президента

Зеленский уволил начальника УГО, чьи подчиненные готовили покушение на президента

Сергей Рудь, который до сегодняшнего дня возглавлял УГО / Фото: Управление государственной охраны Украины

Ранее двоих полковников УГО задержали, потому что они готовили покушение на Зеленского.

Президент Владимир Зеленский уволил Сергея Рудя с должности начальника Управления государственной охраны Украины (УГО).

Об этом говорится в указе главы государства №317/2024 от 9 мая.

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Кто заменит Рудя на этом посту, пока не указывается

Напомним, Сергей Рудь был назначен на должность начальника УГО в октябре 2019 года. Причина увольнения не указывается. Однако можно предположить, что это, вероятно, может быть связано с последним громким делом о покушении на президента.

В результате операции были задержаны два полковника Управления государственной охраны Украины (УГО). Они "сливали" секретную информацию России и искали военных, приближенных к охране президента, которые могли бы взять главу государства в заложники, а затем его убить.

Один из полковников УГО, завербованный россиянами, рассказал, как планировал убить президента Украины Владимира Зеленского, а также главу СБУ Василия Малюка и главу ГУР Кирилла Буданова.

В ноябре 2023 года президент Зеленский рассказал в интервью британским журналистам, что с начала полномасштабного вторжения удалось предотвратить по меньшей мере 5 покушений на его жизнь.

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