Зеленский уволил посла Украины в США: что известно о кадровом решении

Ольга Стефанишина

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Президент Владимир Зеленский уволил Ольгу Стефанишину с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенных Штатах Америки.

Соответствующий указ №696/2026 глава государства подписал 3 августа.

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Зеленский уволил посла Украины в США. / © Офис президента Украины

«Уволить Стефанишину Ольгу Витальевну с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенных Штатах Америки», — говорится в документе.

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Ранее Ольга Стефанишина заявила, что приняла решение уйти с должности из-за расследования относительно ее имущества и нарушений во время декларирования состояния. Она приняла это решение сама, хотя, по ее словам, Владимир Зеленский просил ее остаться.

«Он (Зеленский — ред.) не просил меня об отставке, и на самом деле он не хочет, чтобы я ушла… Он хочет, чтобы я оставалась на должности. Потому что, по сути, еще до того, как я прибыла сюда как посол, я подготовила план. Мы работали над ним, и, по сути, мы находимся там, где хотели быть», — сказала дипломат.

Напомним, что по словам президента Украины Владимира Зеленского, в ближайшее время будет принято решение об увольнении ряда украинских послов за границей.

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