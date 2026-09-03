Зеленский уволил руководителя департамента СБУ после заявления о кадровых решениях

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский уволил Олега Храмова с должности начальника Департамента охраны государственной тайны и лицензирования Службы безопасности Украины. Решение было обнародовано после заявления главы государства о кадровых выводах из-за конфликтной ситуации между отдельными подразделениями СБУ и ГУР в Киеве.

Соответствующий указ №868/2026 Владимир Зеленский подписал 2 сентября.

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Согласно документу, Олег Храмов освобожден от должности начальника Департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ. Причины такого кадрового решения в указе не указаны.

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Храмов возглавлял департамент с марта 2023 года.

В то же время, указ появился в тот же день, когда президент отреагировал на конфликт между отдельными подразделениями Службы безопасности Украины и Главного управления разведки в Киеве.

Зеленский назвал ситуацию «совершенно позорной» и сообщил, что обсудил инцидент с генеральным прокурором Русланом Кравченко. По его словам, офис генпрокурора и ДБР должны установить все обстоятельства происшествия.

Президент также заявил, что в обеих спецслужбах должны провести внутренние расследования, а в отношении руководителей и участников инцидента должны быть приняты кадровые решения.

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Напомним, 2 сентября в Киеве произошла стрельба во время спецоперации по предотвращению теракта ФСБ РФ. СБУ сообщала о нападении на оперативно-следственную группу и применение оружия. В СМИ появилась информация, что к конфликту могли быть причастны представители ГУР.

Пока официально не сообщалось, связано ли увольнение Олега Храмова непосредственно с этим инцидентом.

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