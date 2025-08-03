Зеленский уволил Сергея Гайдая на фоне коррупционного скандала

Сергей Гайдай

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Президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Гайдая с должности главы Мукачевской РГА.

Соответствующий указ был опубликован на сайте президента.

Также Зеленский уволил главу Рубежанской городской военной администрации Луганской области Андрея Юрченко.

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В субботу, 2 августа, Кабинет министров согласовал увольнение 49-летнего Сергея Гайдая с должности главы Мукачевской районной государственной администрации. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Сергей Гайдай, предварительно, причастен к масштабной коррупционной сделке. Фигурантов разоблачили НАБУ и САП в рамках расследования.

С 2015 по 2018 годы Сергей Гадай занимал должность главы Мукачевской районной государственной администрации Закарпатской области. Также в 2019 году Гайдай был советником патронатной службы главы Закарпатской облгосадминистрации.

С 25 октября 2019 года по 15 марта 2023 года Гайдай был руководителем Луганской облгосадминистрации.

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16 марта 2024 года Владимир Зеленский назначил Сергея Гайдая главой Мукачевской РГА.