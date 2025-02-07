Зеленский уволил своего спецуполномоченного по гарантиям безопасности и развитию Сил обороны (фото)

Евгений Мойсюк занимал этот пост год.

Президент Владимир Зеленский уволил Евгения Мойсюка с должности специального уполномоченного по вопросам реализации международных гарантий безопасности и развития Сил обороны Украины.

Соответствующий указ №74/2025 обнародовали на сайте президента Украины.

"Уволить МОЙСЮКА Евгения Георгиевича с должности Специального уполномоченного Президента Украины по вопросам реализации международных гарантий безопасности и развития сил обороны Украины", — говорится в документе.

Генерал-лейтенант Евгений Мойсюк/Фото: Униан

Напомним, должность специального уполномоченного по реализации международных гарантий безопасности и развития Сил обороны Украины в структуре Офиса президента появилась год назад – в феврале 2024 года. Тогда же на нее был назначен Евгений Мойсюк.

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