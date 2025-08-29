- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 518
- Время на прочтение
- 2 мин
Зеленский узаконил термин "рашизм": что это означает для Украины
Зеленский подписал закон, закрепляющий государственную политику памяти и официально признающий «рашизм».
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, определяющий основы государственной политики национальной памяти. Этот документ закрепляет историческую память как одну из ключевых составляющих национальной безопасности.
Об этом говорится в карточке законопроекта №13273.
Закон впервые на государственном уровне дает официальные определения важных понятий:
«война за Независимость Украины»
«национальная память»
«историческая антиукраинская пропаганда»
«преступления против Украинского народа»
Особое новшество — закрепление термина «рашизм» . Он определяется как гибридная, тоталитарная идеология, объединяющая в себе русский шовинизм, империализм, а также элементы коммунистических и нацистских практик.
Что еще изменяет закон?
Документ также регулирует статус Украинского института национальной памяти, придавая ему статус центрального органа исполнительной власти. Это обеспечит стабильное финансирование и эффективную деятельность института.
Среди других важных новшеств:
Правила переименования: устанавливаются четкие правила для наименования и переименования улиц и заведений, а также мораторий на смену названий на 10 лет.
Механизм деколонизации: в случае бездействия местных властей, решение о переименовании или демонтаже памятников будут принимать председатели общин или областные администрации.
Государственные награды: награды, которые вручались борцам за независимость в ХХ веке Украинской Народной Республикой (УНР) и Украинским главным освободительным советом (УГВР), теперь приравнены к государственным наградам.
Напомним, в Украине появился словарь неологизмов украинского языка, возникших с 24 февраля. В него вошли 25 неологизмов, 9 новых словосочетаний и 9 слов, которые приобрели новое значение.
