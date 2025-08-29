Зеленский узаконил термин "рашизм": что это означает для Украины

Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, определяющий основы государственной политики национальной памяти. Этот документ закрепляет историческую память как одну из ключевых составляющих национальной безопасности.

Об этом говорится в карточке законопроекта №13273.

Закон впервые на государственном уровне дает официальные определения важных понятий:

«война за Независимость Украины»

«национальная память»

«историческая антиукраинская пропаганда»

«преступления против Украинского народа»

Особое новшество — закрепление термина «рашизм» . Он определяется как гибридная, тоталитарная идеология, объединяющая в себе русский шовинизм, империализм, а также элементы коммунистических и нацистских практик.

Что еще изменяет закон?

Документ также регулирует статус Украинского института национальной памяти, придавая ему статус центрального органа исполнительной власти. Это обеспечит стабильное финансирование и эффективную деятельность института.

Среди других важных новшеств:

Правила переименования: устанавливаются четкие правила для наименования и переименования улиц и заведений, а также мораторий на смену названий на 10 лет.

Механизм деколонизации: в случае бездействия местных властей, решение о переименовании или демонтаже памятников будут принимать председатели общин или областные администрации.

Государственные награды: награды, которые вручались борцам за независимость в ХХ веке Украинской Народной Республикой (УНР) и Украинским главным освободительным советом (УГВР), теперь приравнены к государственным наградам.

Напомним, в Украине появился словарь неологизмов украинского языка, возникших с 24 февраля. В него вошли 25 неологизмов, 9 новых словосочетаний и 9 слов, которые приобрели новое значение.

