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Зеленский уже прибыл в Мюнхен и встретился с Джонсоном: о чем говорили

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Зеленский уже прибыл в Мюнхен и встретился с Джонсоном: о чем говорили

Twitter/Владимир Зеленский

Сегодня президент Украины также проведет встречи с Шольцом и Гаррис.

Президент Украины уже прибыл в Мюнхен, где примет участие в ежегодной конференции безопасности и, где уже успел провести встречу с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Об этом Владимир Зеленский написал в своем Twitter.

"Встретился с Борисом Джонсоном в Мюнхене. Говорили о безопасности на фоне агрессивных действий РФ. Согласовали дальнейшие общие шаги. Остаемся едиными в стремлении к деэскалации дипломатическим путем. Благодарен за поддержку и сотрудничество ради безопасности и мира", - написал он.

Следует отметить, что сегодня президент Украины также проведет встречи с канцлером Германии Олафом Шольцом и с вице-президентом США Камалой Гаррис.

Добавим, что в повестке дня конференции выступление Владимира Зеленского запланировано на 17:30-18:00 по киевскому времени (ранее сообщалось о начале выступления в 16:30 по Киеву).

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский 19 февраля выступит на Мюнхенской конференции безопасности. В США обеспокоены тем, что Российская Федерация может использовать его визит в свою пользу. Отмечается, что в Белом доме опасаются, что отсутствием главы государства может воспользоваться президент России Владимир Путин. Более того, глава Кремля в свою очередь в этом году вообще отказался участвовать в конференции безопасности.

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