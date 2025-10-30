Зеленский узнал от разведки о планах Китая в контексте войны

Владимир Зеленский и Олег Иващенко / © Владимир Зеленский

Руководитель Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко доложил президенту Владимиру Зеленскому о ближайших планах руководства Китая в контексте развязанной Россией войны.

Об этом Зеленский сообщил в Сети.

«Руководитель Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко доложил и о настроении и ближайших планах руководства Китая в контексте войны России против нашего государства», — говорится в заметке главы государства.

Президент Украины отметил важность того, чтобы Китай присоединился к усилиям ради остановки постоянных попыток России расширить и затянуть войну.

Зеленский анонсировал соответствующие поручения украинским дипломатам на основе информации о «встречах, которые состоялись на днях в регионе».

Напомним, президент США Дональд Трамп провел встречу с лидером Китая Си Цзиньпином, после которой заявил, что Пекин присоединится к усилиям Вашингтона по завершению войны в Украине. Трамп отметил, что вопрос Украины обсуждался «очень серьезно», и лидеры будут работать вместе над установлением мира. В то же время американский лидер сказал, что много сделать они не смогут, ссылаясь на то, что Китай покупает нефть у России.

Заметим, Зеленский ожидал, что эта встреча Трампа с Си приведет к обязательству Китая покупать меньше российской нефти.