Зеленский в 2022 году хочет услышать от НАТО четкие перспективы членства Украины в Альянсе

Зеленский в 2022 году хочет услышать от НАТО четкие перспективы членства Украины в Альянсе

Глава государства подчеркнул, что сегодня Украина не может принять тезис о вероятном вступлении в ЕС через 30 лет, а в НАТО — через 50.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится достичь членства в Евросоюзе в ближайшие годы и получить четкую временную перспективу от НАТО не позднее следующего года.

Как сообщили в эфире ТСН.14:00, об этом глава государства заявил 21 декабря в Гуте, на Прикарпатье во время открытия конференции руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства".

"Это демотивирует всех и замедляет... Мы стремимся поскорее разблокировать процесс мирного урегулирования на Донбассе, вернуть Крым, достичь членства в Евросоюзе в ближайшие годы и получить очень четкую временную перспективу от НАТО, очень конкретную, и хотим ее получить в 2022 году", – подчеркнул Зеленский.

Стоит отметить, что в Гуте проходит конференция к 30-летию украинской дипломатии. Там собралось триста послов. Рассматривается стратегия внешнеполитической деятельности Украины. В частности – интеграция в Евросоюз и НАТО.

Напомним, ранее российский МИД обнародовал, как они это называют, проект договора между Москвой и Вашингтоном о "гарантиях безопасности", где есть несколько пунктов, касающихся непосредственно Украины и ее интеграции в европейские и евроатлантические структуры. Москва требует от США юридических гарантий того, что НАТО откажется от намерения принять в члены Украину. Так, в пункте 4 сообщается, что США будут обязаны "исключить дальнейшее расширение Организации Североатлантического договора в восточном направлении, отказаться от принятия в Альянс государств, ранее входивших в Союз Советских Социалистических Республик".

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