Зеленский в Аргентине провел телефонный разговор с Макроном – о чем шла речь

Президент Украины Владимир Зеленский, находясь в Аргентине, провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Главы обсудили фронт, военную помощь, евроинтеграцию Украины, "зерновой коридор" и следующий оборонный пакет, который значительно усилит огневую мощь ВСУ.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

"Поинформировал Эммануэля о развитии событий на фронте и поблагодарил его за военную помощь, оказываемую Францией. Обсудили наши приоритетные потребности и следующий французский оборонный пакет, который значительно усилит огневую мощь Украины. Поблагодарил за подготовку к приему украинских пилотов для второго этапа программы тренировки на самолетах" F-16. Рассказал о функционировании "зернового коридора", которым не смотря на все попытки России, уже перевезено 7,5 млн тонн грузов", — говорится в сообщении.



Президент Украины также отметил важность открытия на саммите Евросовета переговоров о вступлении Украины в ЕС.

"Украина выполнила все необходимые рекомендации Еврокомиссии. Решение Европейского совета окажет значительное влияние на мотивацию украинского общества и армии", — добавил Зеленский.

Напомним, Зеленский поехал с визитом в Аргентину – Reuters назвало цель президента Украины.

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