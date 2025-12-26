Зеленский в ближайшие дни может посетить США: детали от Kyiv Post

Владимир Зеленский. / © Associated Press

Уже в ближайшие дни президент Украины Владимир Зеленский может посетить американскую Флориду для переговоров с чиновниками Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщило издание Kyiv Post со ссылкой на собственные источники.

По данным собеседника издания, встреча может состояться в имении Мар-а-Лаго, принадлежащем американскому президенту Дональду Трампу. Украинские чиновники уже встречались там с американскими переговорщиками для обсуждения мирных предложений.

Если все пойдет по плану, говорит источник, визит украинского лидера может состояться уже 28 декабря.

«Уровень конкретики на переговорах выше, чем мы видели раньше. Но самые сложные части — гарантии безопасности, контроль и юридические обязательства России до сих пор остаются очень нерешенными», — рассказал анонимный чиновник.

Напомним, 25 декабря Владимир Зеленский сообщил о переговорах со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Во время разговора речь шла о разработке шагов по завершению войны и обеспечению длительного мира.

По словам Зеленского, в разговоре также участвовали секретарь СНБО Рустем Умеров, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, глава МИД Андрей Сибига, его заместитель Сергей Кислица, заместители главы ОПУ Игорь Брусило и Александр Бевз.

Кроме того, ранее Владимир Зеленский впервые раскрыл содержание 20-ти пунктов договора о мире, который обсуждают Украина, США и Россия. Впрочем, кроме базового документа, есть и отдельные приложения по направлениям. В частности, ссылки на другие возможные документы или соглашения, которые появятся на основе рамочных договоренностей.