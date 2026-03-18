Зеленский в Британии: мир вошел в новую эпоху войны дронов и искусственного интеллекта

Владимир Зеленский / © president.gov.ua

Во время обращения в парламент Великобритании президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что современный мир вступил в новую эпоху – эпоху технологической войны.

По его словам, развитие дронов и искусственного интеллекта кардинально изменяет характер боевых действий и создает новые глобальные риски.

Мир должен опережать угрозы

Президент подчеркнул, что лидеры должны не просто реагировать на вызовы, а опережать их, создавая эффективную систему безопасности.

«Мы должны обеспечить реальную безопасность – дома, на улицах и на уровне государства», – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что без безопасности невозможны ни экономическое развитие, ни нормальная жизнь людей.

Украина уже имеет уникальный опыт войны

Глава государства отметил, что Украина фактически стала примером того, как меняется современная война.

В частности, дешевые технологии позволяют осуществлять масштабные атаки, ранее требовавшие значительно больших ресурсов.

В то же время Украина смогла найти более эффективные способы противодействия таким угрозам.

Угроза глобальная – ни одна страна не в безопасности

Зеленский предупредил, что современные технологии делают войну глобальной, а расстояния больше не являются защитой.

По его словам, ракеты и дроны могут поражать цели на тысячи километров, поэтому ни одна страна не может оставаться в стороне.

Благодарность Великобритании

Президент также поблагодарил Великобританию за поддержку Украины с начала полномасштабной войны.

Он отметил, что украинцы доверяют британцам и ценят их роль в защите безопасности Европы.

Зеленский фактически очертил новую реальность — война становится технологичной, глобальной и быстрой, а безопасность зависит от способности государств адаптироваться к этим изменениям.

