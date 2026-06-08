Зеленский в Британии: президент переговорил со Стармером, детали

рмер и Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Великобританию встретился с премьером Киром Стармером.

Об этом он сообщил в Телеграм.

«Обсудили с премьер-министром Великобритании Киром Стармером шаги, необходимые для активизации дипломатии, и актуальные потребности Украины. Проинформировал Кира о необходимости в дополнительных ракетах к системам ПВО и вещам, важным для защиты энергетики и подготовки к зиме. Также мы согласовали наши позиции в преддверии саммитов G7, НАТО и встреч Коалиции желающих», — отметил президент.

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Напомним, Зеленский в воскресенье, 7 июня, провел встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцом в формате E3-Украина. По словам Зеленского, во время встречи он проинформировал партнеров о ситуации на поле боя и российских потерях.

Лидеры также обсудили усиление защиты от российских баллистических угроз, по которым российские войска терроризируют украинские города и громады.

Кроме того, стороны обсудили возможность активизации дипломатических усилий и роль Европы в этом процессе.

Лидеры Великобритании, Франции, Германии и президент Украины Владимир Зеленский в совместном заявлении по итогам встречи в Лондоне отметили важность роли Европы в урегулировании российско-украинской войны и определили пять условий для достижения справедливого мира. Стороны подчеркнули, что Европа как надежный союзник Украины должна быть полноценно вовлечена в любой мирный процесс.

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