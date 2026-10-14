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Зеленский в Британии встретится с королем Чарльзом III: какие решения готовят для Украины
Зеленский анонсировал важнейшие решения в Британии.
В среду, 14 октября, президент Украины Владимир Зеленский вместе с командой прибыл в Великобританию.
Об этом глава государства сообщил в своем телеграмм-канале.
Сегодня у президента запланирована аудиенция с королем Чарльзом III, а также встреча с премьер-министром Энди Бернемом.
По словам главы государства, стороны обсудят широкий спектр вопросов безопасности и готовят решения, которые должны усилить Украину.
Напомним, на днях президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Канады Марком Карни. Стороны обсудили последствия российского удара по Киеву и дальнейшие дипломатические контакты с США. Глава государства также подчеркнул, что Украина уже во второй раз не получила от партнеров преждевременного предупреждения о запуске баллистических ракет.