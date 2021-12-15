Зеленский в Брюсселе назвал три страны, которые должны стать следующими членами ЕС

Зеленский в Брюсселе назвал три страны, которые должны стать следующими членами ЕС

На встрече с лидерами стран ЕС украинский президент выразил свое мнение о расширении Евросоюза.

В среду, 15 декабря, на встрече с лидерами государств-членов ЕС и ассоциированных стран-партнеров в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский говорил о новой волне расширения Евросоюза, которая должна включить "Ассоциированное трио" — Украину, Молдову и Грузию.

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

"В преддверии шестого саммита "Восточного партнерства" лидеры Украины, Грузии и Молдовы представили свое видение приоритетов дальнейшего развития отношений государств "Ассоциированного трио" с Европейским Союзом", — говорится в сообщении.

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На встрече обсудили необходимость усиления компонента безопасности Восточного партнерства, в частности координации совместных усилий стран Черноморского региона.

Зеленский поблагодарил лидеров стран ЕС за поддержку европейских стремлений Украины, в частности, за заключение двусторонних деклараций о европейской перспективе нашего государства. Президент пригласил лидеров стран, которые еще официально не зафиксировали свою поддержку, присоединиться к этой инициативе.

Как стало известно, в тот же день такую декларацию подписал премьер-министр Словении – государства, которое сейчас председательствует в Совете Евросоюза. В общей сложности 7 государств ЕС подписали этот политический документ.

Напомним, ранее Украина провела переговоры с руководством ЕС по отмене платы за роуминг для своих граждан. Кроме того, речь шла об уменьшении комиссии за денежные переводы в евро между Украиной и странами-членами ЕС.

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