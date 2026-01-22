ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Политика
1755
1 мин

Зеленский в Давосе призвал дать подзатыльник Орбану

Зеленский в Давосе призвал Европу к решительности в отношении лидеров, которые «продают европейские интересы», намекая на Орбана.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Президент Зеленский в Давосе

Президент Зеленский в Давосе / © Associated Press

Президент Владимир Зеленский во время выступления в Давосе подверг резкой критике венгерского премьера Виктора Орбана.

Зеленский подчеркнул, что все знают о силах, которые пытаются уничтожить Европу. По его словам, эти силы действуют свободно, даже действуют внутри Европы.

«Каждый Виктор, который живет за европейские деньги, пытаясь продать европейские интересы, заслуживает подзатыльник. И если он себя чувствует комфортно в Москве, это не значит, что мы должны позволить европейским столицам превратиться в маленькие москвы», — сказал Зеленский.

Легко догадаться, на какого конкретно европейского лидера он здесь намекает — скандального премьера Венгрии Виктора Орбана.

Напомним, что встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в Давосе завершилась.

Зеленский оценил результаты переговоров, назвав встречу «хорошей, продуктивной и содержательной».

