- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 1755
- Время на прочтение
- 1 мин
Зеленский в Давосе призвал дать подзатыльник Орбану
Зеленский в Давосе призвал Европу к решительности в отношении лидеров, которые «продают европейские интересы», намекая на Орбана.
Президент Владимир Зеленский во время выступления в Давосе подверг резкой критике венгерского премьера Виктора Орбана.
Зеленский подчеркнул, что все знают о силах, которые пытаются уничтожить Европу. По его словам, эти силы действуют свободно, даже действуют внутри Европы.
«Каждый Виктор, который живет за европейские деньги, пытаясь продать европейские интересы, заслуживает подзатыльник. И если он себя чувствует комфортно в Москве, это не значит, что мы должны позволить европейским столицам превратиться в маленькие москвы», — сказал Зеленский.
Легко догадаться, на какого конкретно европейского лидера он здесь намекает — скандального премьера Венгрии Виктора Орбана.
Напомним, что встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в Давосе завершилась.
Зеленский оценил результаты переговоров, назвав встречу «хорошей, продуктивной и содержательной».