Зеленский в Давосе провел встречу с крупнейшими финансовыми фондами: о чем говорили

Владимир Зеленский отметил важность привлечения частного капитала в проекты по восстановлению Украины.

В Давосе президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с крупнейшими финансовыми фондами мира.

Об этом идет речь на сайте президента 16 января.

Во встрече также приняли участие: главный исполнительный директор компании JP Morgan Chase Джеймс Даймон, главный исполнительный директор JP Morgan Asset & Wealth Management Мepi Эрдоэс, руководитель департамента по вопросам рынков капитала JP Morgan Стефан Вейлер, специальный представитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер, віцеголова BlackRock Філіп Гільдебранд, засновник інвестиційної компанії Bridgewater Associates Рeй Даліо, співзасновник і співголова приватної інвестиційної компанії The Carlyle Group Девід Рубінштейн, засновник та власник компанії Dell Майкл Делл, керівник інвестиційної компанії Blackstone Group Стівен Шварцман, австралійський підприємець Ендрю Форрест, засновник компанії ArcelorMittal Лакшмі Миттал.

Глава государства отметил важность привлечения частного капитала к проектам по восстановлению Украины.

Владимир Зеленский подчеркнул, что во время войны важно разработать и внедрить механизмы смешанного финансирования, объединяющего частный и государственный капитал.

"Именно здесь мы видим вашу непосредственную роль прямо сейчас. Я знаю, вы активно сотрудничаете с нашей командой. С нетерпением жду конкретного результата", – сказал он.

Президент выразил надежду, что мировые финансовые фонды помогут привлечь в украинскую экономику большое количество мировых инвесторов и корпораций.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Давосе.

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