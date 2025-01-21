Зеленский в Давосе упрекнул Фицо за российский газ

Президент Украины подчеркнул – нельзя продолжать покупать газ из России, в то же время ожидая гарантий безопасности и помощи от США.

Президент Украины Владимир Зеленский упрекнул премьер-министра Словакии Роберта Фицо за то, что тот хочет покупать российский газ, в то же время наслаждаясь гарантиями безопасности от США.

Об этом глава государства высказался на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Зеленский заявил, что Европа должна делать больше для обеспечения энергетической независимости.

"Европа должна вмешаться и делать больше долгосрочной работы, чтобы обеспечить настоящую энергетическую независимость. Нельзя продолжать покупать газ из Москвы, в то же время ожидая гарантий безопасности и помощи и поддержки от американцев. Это просто неправильно", — высказал мнение президент Украины.

В качестве примера он привел политику Фицо.

"Например, премьер-министр Словакии не ищет доступа к газу из Соединенных Штатов, но не теряет надежды наслаждаться зонтиком безопасности США", — сказал Зеленский.

Он также заявил, что Европа должна иметь место за столом, когда будут заключаться соглашения о войне и мире.

Напомним, 9 января Фицо заявил, что обеспечил поставки российского газа в Словакию во время встречи в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным.

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