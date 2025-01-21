Зеленский в Давосе заявил о переломном моменте для Европы: к чему призывал

Зеленский призвал Европу не забывать, что нет океана, который бы отделял европейские страны от России.

Европа находится на переломном моменте, который некоторые видят как проблему, но другие называют шансом.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, выступая на Всемирном экономическом форуме.

"Мы сейчас находимся на переломном моменте, который видит как проблему, но другие называют его шансом. Европа должна состояться как сильный глобальный игрок. Как незаменимый игрок", – сказал глава государства.

Зеленский призвал Европу не забывать, что нет океана, который бы отделял европейские страны от России.

"И европейские лидеры должны помнить это. Сражения с привлечением северокорейских войск сейчас происходят в местах, географически более близких к Давосу, чем к Пхеньяну", — добавил он.

Напомним, что президент Владимир Зеленский прибыл в Давос на Всемирный экономический форум. Во время выступления на форуме он в частности упрекнул словацкого премьера Фицо за российский газ.

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