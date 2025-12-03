Зеленский в Дублине вручил награды семьям ирландских военных, погибших за Украину (фото)

Зеленский в Ирландии / © Владимир Зеленский

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской во время официального визита в Ирландию встретились с семьями ирландских добровольцев, погибших в войне против российской агрессии. Глава государства передал детям павших воинов — солдат Грэхема Дейла, Роберта Дигана и Александра Рыжука — ордена «За мужество» ІІІ степени, которыми они были удостоены посмертно.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях.

Зеленский выразил глубокие соболезнования семьям погибших и подчеркнул, что их близкие заплатили самую высокую цену за свободу Украины. Он подчеркнул, что для нашего государства честь иметь среди своих защитников людей, которые, живя далеко от Украины, сознательно встали на сторону добра и отдали жизнь за свободу.

Реклама

«Спасибо за воспитание людей, которые жили так далеко от Украины, но отдали свою жизнь в борьбе за ее свободу. Очень гордимся такими сильными людьми. Все они – настоящие герои. И не только для нашей страны», – отметил президент.

Встреча стала одним из ключевых гуманитарных моментов визита украинской делегации в Ирландию и символом международной солидарности в борьбе с российской агрессией.

Тем временем украинцам в Ирландии придется привыкать к новым реалиям . Посол Лариса Герасько прокомментировала сокращение помощи и призвала беженцев активно искать работу.