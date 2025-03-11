Зеленский в Джидде провел встречу с принцем Саудовской Аравии

Стороны обсудили сотрудничество и усилия по окончании войны в Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом в Джидде.
Об этом президент сообщил на странице в Telegram.
В ходе переговоров наследный принц Саудовской Аравии выразил поддержку всех международных усилий, направленных на достижение мира в Украине.
Президент Владимир Зеленский заявил, что его встреча с принцем была хорошей Он также поблагодарил за мудрый взгляд на международную ситуацию и за поддержку Украины.
"Обсудили все основные вопросы повестки дня — как двусторонней, так и с другими партнерами. Отметил усилия Мухаммада бин Салмана Аль Сауда, помогающие приближать настоящий мир. Саудовская Аравия предоставляет очень важную площадку для дипломатии, и мы это ценим", — говорится в сообщении.
Кроме того, Зеленский заявил, что представители Украины остаются в Джидде, где 11 сентября проведут встречу с делегацией США. Президент подчеркнул, что украинская позиция во время переговоров будет вполне конструктивной.
"Очень детально обсудили с Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом шаги и условия, которые могут закончить войну и сделать мир надежным и длительным. Особо отметил вопрос освобождения пленных и возвращения детей, что может стать одной из ключевых мер по установлению доверия к дипломатическим усилиям. Значительную часть разговоров посвятили."
Зеленский также отметил, что Украина ценит готовность Саудовской Аравии развивать экономическое сотрудничество и инвестировать в Украину.
"Обсудили ключевые сектора для инвестиций, начиная с безопасности, энергетики и инфраструктуры. Все равно видим возможности экономического развития и взаимодействия благодаря восстановлению в Украине", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что во вторник, 11 марта, в Саудовской Аравии пройдут переговоры украинской и американской делегаций.
Мы ранее информировали, что США хотят сорвать переговоры в Джидде.
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