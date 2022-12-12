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Зеленский в эфире Netflix рассказал анекдот об одесских евреях и НАТО

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
2138
Время на прочтение
2 мин
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Зеленский в эфире Netflix рассказал анекдот об одесских евреях и НАТО

Фото: Офис президента Украины

Зеленский решил насмешить американского комика анекдотом о том, как Россия якобы "воюет" против НАТО.

Президент Владимир Зеленский в спецвыпуске шоу Netflix "Мой следующий гость не нуждается в представлении" с американским комиком и ведущим Дэвидом Леттерманом рассказал анекдот об одесских евреях и войне с Россией.

Глава государства отметил, что у украинцев сейчас мало поводов, чтобы улыбаться, однако чувство юмора помогает не сойти с ума от информации о российских зверствах. Потому он предложил рассказать анекдот.

"Встречаются два одесских еврея. Один другому говорит:

— Как там ситуация? Что говорят?

— Ну что говорят… Говорят, что война.

— Что за война?

— Россия воюет с НАТО.

— Что, серьезно?

— Да, война. Россия воюет против НАТО.

— И каковы результаты?

— 70 тысяч российских военных убиты. Заканчиваются ракеты. Многие военные техники РФ уничтожены, взорваны.

— А что НАТО?

— А что НАТО? НАТО еще не приехало.

Отметим, что программу с Зеленским Дэвид Леттерман записал во время своего визита в Киев в октябре. Разговор записывали на станции метро "Майдан Незалежности".

Также в спецвыпуске Netflix Владимир Зеленский ответил, решится ли Путин применить ядерное оружие и ответил или закончится война, если Путин умрет.

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Дата публикации
Просмотры
2138
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