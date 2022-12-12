Зеленский в эфире Netflix рассказал анекдот об одесских евреях и НАТО

Зеленский решил насмешить американского комика анекдотом о том, как Россия якобы "воюет" против НАТО.
Президент Владимир Зеленский в спецвыпуске шоу Netflix "Мой следующий гость не нуждается в представлении" с американским комиком и ведущим Дэвидом Леттерманом рассказал анекдот об одесских евреях и войне с Россией.
Глава государства отметил, что у украинцев сейчас мало поводов, чтобы улыбаться, однако чувство юмора помогает не сойти с ума от информации о российских зверствах. Потому он предложил рассказать анекдот.
"Встречаются два одесских еврея. Один другому говорит:
— Как там ситуация? Что говорят?
— Ну что говорят… Говорят, что война.
— Что за война?
— Россия воюет с НАТО.
— Что, серьезно?
— Да, война. Россия воюет против НАТО.
— И каковы результаты?
— 70 тысяч российских военных убиты. Заканчиваются ракеты. Многие военные техники РФ уничтожены, взорваны.
— А что НАТО?
— А что НАТО? НАТО еще не приехало.
Отметим, что программу с Зеленским Дэвид Леттерман записал во время своего визита в Киев в октябре. Разговор записывали на станции метро "Майдан Незалежности".
Также в спецвыпуске Netflix Владимир Зеленский ответил, решится ли Путин применить ядерное оружие и ответил или закончится война, если Путин умрет.
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