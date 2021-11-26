Зеленский: в Европе хотят, чтобы мы начали общаться с РФ

Зеленский: в Европе хотят, чтобы мы начали общаться с РФ

Переговоры очень непростые, говорит президент.

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции рассказал о переговорах о встрече с представителями российских властей.

По его словам, руководитель Офиса президента Андрей Ермак проводит непростые переговоры с российской стороной.

“Я ежедневно разговариваю с лидерами разными. Вчера были Шарль Мишель, Ангела Меркель. Они очень хотят, чтобы мы вместе с ними начали общаться с Российской Федерацией. Обязательно будет звонок. Они желают контакт нашей администрации и администрации России. Думаю, в ближайшее время Ермак будет с ними контактировать. Мы совершенно не против”, — сказал Зеленский.

Прессконференция Зеленского: выйдет ли Ермак на контакт с Россией

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении предложил Путину провести переговоры, которые могут пройти и на Донбассе.

Затем заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам РФ Владимир Джабаров, комментируя предложение Зеленского встретиться с Путиным на Донбассе, заявил, что такая инициатива не имеет никакого смысла.

А уже 22 апреля президент России заявил, что готов принять Владимира Зеленского в Москве "в любое удобное время", но все будет зависеть от предмета разговора. Путин отказался обсуждать с Зеленским Донбасс, мол, это нужно сначала обсуждать с предводителями так называемых "Л/ДНР", а Россия, по словам Путина, является "третьей стороной".

Впоследствии глава украинской делегации в ТКГ первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не поедет на территорию страны-агрессора, куда его пригласил глава Кремля Владимир Путин. Переговоры по отношениям России и Украины могут состояться только на нейтральной территории.