Зеленский в Германии: о чем договаривается президент, детали визита

Владимир Зеленский (слева) и Фридрих Мерц (справа) / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский 28 мая прибыл в Берлин с официальным визитом. Основной целью поездки стало обсуждение дальнейшей поддержки Украины со стороны Германии и поиска путей прекращения огня в войне с Россией.

Что известно о визите президента Украины в Германию — узнайте в материале ТСН.ua.

С чем поехал Зеленский в Берлин

Президент Украины приехал на переговоры с новым канцлером Германии Фридрихом Мерцем и федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.

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Ключевыми темами визита были вопросы поддержки Украины и международные усилия по прекращению огня в войне с Россией, в частности:

финансовая поддержка страны;

обсуждение нового пакета санкций ЕС против России;

перспективы дальнейшей военной поддержки, в том числе вопросы поставок вооружения;

усиление экономического партнерства и встреча с представителями немецкого бизнеса.

Разрешение на удары дальнобойными ракетами по России

Накануне визита Зеленского в Берлин канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Германия, Франция, Великобритания и США отменили ограничение относительно дальнобойного вооружения, поставляемого в Украину. Дальность действия таких ракет достигает 500 км, что позволяет поражать цели в Москве.

Позже, как сообщает издание Bloomberg, Мерц сообщил, что ограничения на применение дальнобойного оружия Украиной были сняты несколько месяцев назад. Он отметил, что Украина имеет право использовать полученное оружие, в частности за пределами своих границ.

«Насколько мне известно, и, как я сообщал вчера, страны, которые имели ограничения по дальности, сняли эти ограничения. Я описал то, что происходило в течение месяцев, а именно, что Украина имеет право использовать оружие, которое она получает, даже за пределами своих границ», — сказал он.

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Также Мерц указал, что отказ России от посредничества Ватикана свидетельствует о ее нежелании прекращать войну.

Немецкие ракеты Taurus для Украины

Между тем немецкое издание Bild со ссылкой на собственные источники в правительстве сообщает, что заявление канцлера Мерца о снятии ограничений на дальность ударов западным оружием вызвало споры.

В статье говорится, что решение о поставках Украине крылатых ракет Taurus до сих пор не принято, что противоречит словам Мерца.

Военный эксперт Нико Ланге подчеркнул, что снятие ограничений имеет смысл только при условии поставок Украине оружия с большей дальностью.

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«Отмена ограничений на дальность имеет смысл только в том случае, если Германия будет теперь поставлять оружие и боеприпасы с большей дальностью», — сказал Ланге.

Впоследствии Bild сообщило, что ожидать прорыва с ракетами Taurus не стоит — вопрос остается фактически табуированным. Однако Германия может предоставить дополнительные РСЗО Mars II (дальность до 85 км) и боеприпасы к ним.

Проблема в том, что россияне эффективно глушат GPS-наведение этих ракет, а их дальность недостаточна для ударов по глубокому тылу.

В свою очередь в Берлине не исключают передачи Taurus Украине, но просят молчать, пишет издание Tagesschau.

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«Мы внимательно рассмотрим, что необходимо для того, чтобы эффективно поддерживать Украину», — сказал глава канцелярии правительства ФРГ Торстен Фрай в интервью изданию Welt. По его словам, Германия сделает все, что потребуется для помощи Киеву.

В то же время он раскритиковал то, как активно тема обсуждается в публичном пространстве: «К сожалению, этот вопрос обсуждается публично». По его мнению, такая стратегия неправильна, и он не намерен ее поддерживать.

Также Берлин рассматривает финансирование украинских разработок, в частности ракет с дальностью до 2500 км. Вероятно, будет объявлено о новых поставках ПВО IRIS-T, но их выполнение может затянуться до конца 2020-х годов.

Германия будет финансировать производство дальнобойных ракет в Украине

На совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским 28 мая Фридрих Мерц объявил о финансировании производства ракет дальнего радиуса действия в Украине. Он сообщил, что министры обороны Германии и Украины подпишут соответствующее заявление.

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«Мы хотим изменить это производство, мы хотим, чтобы оно было совместным. Мы будем это поддерживать и не будем говорить о деталях публично. Мы будем заботиться о том, чтобы украинская армия получала все, что ей нужно, что мы можем дать, чтобы Украина успешно защищалась и держала оборону. Собственно, мы об этом еще будем говорить», — отметил канцлер.

Также Мерц назвал это соглашение началом нового военно-промышленного сотрудничества между Украиной и Германией, подчеркнув его значительный потенциал. Кроме того, Германия выделит средства на покупку терминалов спутниковой связи Starlink для Украины.

Канцлер также подчеркнул, что его страна продолжит и расширит военную поддержку Украины, чтобы обеспечить ее способность противостоять российской агрессии как сейчас, так и в будущем.

Германия и Украина углубляют сотрудничество

В ходе встречи с Владимиром Зеленским в Берлине канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о новом этапе в отношениях между двумя странами. Он подчеркнул, что российская агрессия сблизила Украину и Германию, как на уровне правительств, так и на уровне обществ.

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Мерц анонсировал проведение украинско-германских межправительственных консультаций в конце этого года — первых за многие годы.

«Почти все министры федерального правительства сегодня тесно сотрудничают со своими украинскими коллегами. И это сотрудничество мы будем расширять. Поэтому в конце этого года мы впервые за много лет снова проведем украинско-немецкие межправительственные консультации», — сообщил Мерц.

Также канцлер ФРГ отметил, что почти все министры немецкого правительства активно работают с украинскими коллегами и это взаимодействие планируют расширять.

Канцлер также подчеркнул, что, несмотря на войну, обе страны работают над совместным будущим.

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Кроме того, Фридрих Мерц подчеркнул, что Киев уже несколько недель готов к немедленному и безусловному прекращению огня и к началу переговоров с РФ.

После пресс-конференции Мерц и Зеленский обсудили с немецкими бизнесменами перспективы сотрудничества в таких сферах, как энергетика, инфраструктура, сельское хозяйство, машиностроение и медицинская техника.

Заявления президента Украины в Берлине

Во время общения с журналистами в Берлине Владимир Зеленский сообщил, что никаких изменений или сигналов об отмене ограничений на использование дальнобойного оружия он не слышал.

Также он анонсировал договоренности о ПВО и производстве дронов с Германией, назвав их «очень важными» для Украины и такими, которые не позволят РФ продолжать военный террор.

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«Очень важны для нас договоренности с Германией по ПВО. Германия нас постоянно поддерживает и ракетами для ПВО. Я хотел бы за это поблагодарить. Хочу подчеркнуть, именно такая поддержка лишает смысла российский террор», — сказал президент Украины.

Кроме того, Зеленский сообщил, что до лета 2026 года армия РФ будет иметь возможность вести войну, ведь влияние санкций она ощутит только тогда.

«Мы все понимаем, что экономика России из-за санкций начала это (давление — ред.) чувствовать. Но их армия, которую они кормят финансами, будет чувствовать это, начиная со следующего года, где-то с лета, с июня 2026 года. Это очень долго для нас. Мы не хотим так долго воевать. Мы не хотели воевать с самого начала. Но это очень сложно. Никто не хочет лет войны», — отметил глава государства.

Напомним, ранее мы сообщали, что изменит отмена запрета для Украины на удары западным оружием по военным объектам РФ без территориальных ограничений.

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