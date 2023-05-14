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Зеленский в Германии рассказал, что окончательно уничтожит российский империализм

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
1034
Время на прочтение
2 мин
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Зеленский в Германии рассказал, что окончательно уничтожит российский империализм

Зеленский в Германии призвал принять Украину в НАТО. / Фото: Офис президента Украины

Зеленский призвал принять Украину в НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский в Германии призвал принять Украину в НАТО. Он подчеркнул, что это уничтожит российский империализм.

Об этом он сказал во время церемонии награждения его премией Карла Великого в Аахене.

Президент подчеркнул, что украинские воины сейчас дерутся за европейские ценности и перспектива вступления Украины в НАТО мотивирует их.

"Не существует никакой рациональной причины, почему наши воины, которые дерутся ради нашей общей свободы, ради наших общих ценностей, не в одной организации со всеми другими воинами Альянса. Если судить по плодам наших действий, то Украина уже в Альянсе, но где -юре решение пока не принято", – пояснил Зеленский.

Президент призвал НАТО определить алгоритм будущего вступления Украины в Альянс.

"Помимо усиления всей Евроатлантики смелостью украинцев, наше присоединение к Альянсу даст еще один исторический результат — флаги НАТО рядом с флагами Украины на нашей восточной границе станут замком, мощным замком, который будет держать российский империализм в прошлом всегда", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, Зеленский рассказал, что у Украины еще нет достаточного оружия, чтобы начать контрнаступление. Для этого ему еще предстоит совершить несколько зарубежных визитов, чтобы докомплектовать армию всем необходимым.

Также президент исключил возможности мирных переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным, подчеркнув, что тот "ведет себя как принцесса".

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Дата публикации
Просмотры
1034
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