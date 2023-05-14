Зеленский в Германии рассказал, что окончательно уничтожит российский империализм

Зеленский призвал принять Украину в НАТО.
Президент Украины Владимир Зеленский в Германии призвал принять Украину в НАТО. Он подчеркнул, что это уничтожит российский империализм.
Об этом он сказал во время церемонии награждения его премией Карла Великого в Аахене.
Президент подчеркнул, что украинские воины сейчас дерутся за европейские ценности и перспектива вступления Украины в НАТО мотивирует их.
"Не существует никакой рациональной причины, почему наши воины, которые дерутся ради нашей общей свободы, ради наших общих ценностей, не в одной организации со всеми другими воинами Альянса. Если судить по плодам наших действий, то Украина уже в Альянсе, но где -юре решение пока не принято", – пояснил Зеленский.
Президент призвал НАТО определить алгоритм будущего вступления Украины в Альянс.
"Помимо усиления всей Евроатлантики смелостью украинцев, наше присоединение к Альянсу даст еще один исторический результат — флаги НАТО рядом с флагами Украины на нашей восточной границе станут замком, мощным замком, который будет держать российский империализм в прошлом всегда", — подчеркнул Владимир Зеленский.
Напомним, Зеленский рассказал, что у Украины еще нет достаточного оружия, чтобы начать контрнаступление. Для этого ему еще предстоит совершить несколько зарубежных визитов, чтобы докомплектовать армию всем необходимым.
Также президент исключил возможности мирных переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным, подчеркнув, что тот "ведет себя как принцесса".
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