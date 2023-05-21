Зеленский в Хиросиме встретился с Трюдо и президентом Индонезии

Президент поблагодарил международных партнеров за поддержку и напомнил о необходимости усиления помощи.

Президент Украины Владимир Зеленский в Хиросиме встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и президентом Индонезии Джоко Видодо.

Об этом говорится на официальных страницах Зеленского в соцсетях.

С Трюдо украинский лидер обсудил актуальные вопросы двусторонней повестки: дальнейшее взаимодействие в сфере безопасности и обороны, ситуацию на фронте, обучение украинских офицеров в рамках канадской тренировочной миссии UNIFIER, важность реализации всех пунктов украинской формулы мира и евроатлантическую интеграцию Украины.

Зеленский напомнил о необходимости усиления помощи и поблагодарил Канаду за практическую помощь в разминировании, а также за оперативную проработку правительством Канады и производителями запросов Украины.

Индонезийского коллегу Зеленский поинформировал о ходе войны, акцентировал внимание на обстрелах гражданской инфраструктуры и призвал содействовать усилиям Украины в возвращении незаконно депортированных детей. Также лидеры государств обсудили реализацию украинской формулы мира.

Президент поблагодарил Джоко Видодо за приглашение принять участие в саммите "Группы двадцати" в ноябре прошлого года, когда мир увидел украинскую формулу мира. Также Зеленский поблагодарил Индонезию за готовность поддержать усилия по восстановлению Украины, в частности, в сфере здравоохранения.

Напомним, на полях саммита G7 в японской Хиросиме 21 мая состоится встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена. Мероприятие запланировано на 08:15 по киевскому времени.