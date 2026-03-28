Зеленский в Катаре: подписано историческое оборонное соглашение на 10 лет

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Катар. В Досе глава государства провел ключевые переговоры с Эмиром Катару шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Главным результатом встречи стало подписание стратегического соглашения, определяющего оборонное сотрудничество между странами на ближайшее десятилетие.

Об этом глава государства написал в Telegram.

Центральной темой переговоров стало обеспечение защиты и укрепление оборонных возможностей обоих государств. По словам Зеленского, стороны пришли к соглашению о долгосрочном партнерстве.

«Обсудили вопрос, как обеспечить больше защиты жизни в наших странах, и договорились о взаимовыгодном партнерстве в оборонной сфере минимум на 10 лет», — сообщил президент.

Сразу после завершения официальной части встречи начальники генеральных штабов Украины и Катара подписали соответствующий документ. Соглашение имеет конкретное практическое содержание: оно предполагает запуск совместных проектов в оборонной индустрии, создание сопроизводств и развертывание технологических партнерств между ведущими компаниями двух стран.

В ходе беседы с Эмиром и Премьер-министром Мухаммадом бин Абдулрахманом Аль Тани Зеленский подробно проинформировал катарскую сторону о ситуации в безопасности в Украине. Отдельный акцент был сделан на постоянных атаках со стороны России и все более тесном сотрудничестве с иранским режимом.

Глава государства отметил критическую важность усиления украинской системы противовоздушной обороны для защиты мирного населения и инфраструктуры. Украина рассчитывает на соответствующую поддержку Катару и другим международным партнерам в этом вопросе.

Президент выразил благодарность Его Высочеству шейху Тамиму бин Хамаду Аль Тани за теплый прием и готовность к конкретным шагам.

Визит Зеленского на Ближний Восток — последние новости:

Напомним, Владимир Зеленский начал поездку по странам Персидского залива, во время которого планирует провести ряд важных встреч и обсудить вопросы безопасности.

По информации источников, Украина предлагает партнерам в регионе сотрудничество в сфере противодействия дронам, в частности, делиться собственным опытом перехвата беспилотников, полученным во время войны.

Речь идет о возможности заключения договоренностей в сфере воздушной безопасности с отдельными странами региона. В то же время, Украина рассчитывает на поддержку в виде современного вооружения, в частности ракет, необходимых для противодействия российским атакам.

Также сообщается, что в страны Ближнего Востока уже были направлены украинские специалисты для обмена опытом в сфере защиты от беспилотников.

К слову, 27 марта Зеленский сообщил, что Украина и Саудовская Аравия подписали документ об оборонном сотрудничестве, создающий базу для инвестиций, технологического партнерства и обмена опытом в борьбе с атаками. Кроме обороны стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, сотрудничество России с Ираном и взаимодействие в энергетической сфере.