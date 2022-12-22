Зеленский в Конгрессе очертит главные ожидания Украины от последующих месяцев

Президент Украины совершает первый заграничный визит после начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля.

Глава украинского государства Владимир Зеленский отправился в США прежде всего для того, чтобы поблагодарить ключевого союзника за поддержку, которая была оказана более чем за 300 дней полномасштабной войны.

Об этом пишет офис украинского лидера.

Еще одной целью визита является обсуждение взаимодействия Украины с США в следующем году.

Также Владимир Зеленский выступит с обращением к Конгрессу США – к обеим палатам и обеим партиям. Президент подведет итоги достижения этого года и очертит главные ожидания Украины от последующих месяцев.

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Выступление Зеленского в Конгрессе

Заметим, что в 02.30 по Киеву ожидается выступление Зеленского на совместном заседании Конгресса.

Как пишет CNN, Зеленский в Конгрессе предложит провести мирный саммит зимой, а также, вероятно, представит формулу мира для Украины.

Ранее Офис президента Украины представил видео общение украинского и американского лидеров.

Также Зеленский убежден, что Украина контролирует ситуацию с помощью американской поддержки.

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