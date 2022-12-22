Зеленский в Конгрессе предложит провести мирный саммит зимой — CNN

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский готовится к вдохновенной речи перед Конгрессом сегодня, во время которой он обратится к американскому народу, отметив общие ценности и прямо поблагодарив американцев и политиков обеих партий.

Об этом сообщили источники CNN.

Эти источники говорят, что самой большой новостью является то, что он обсудит формулу мира, о которой он рассказал президенту США Джо Байдену, и выразит готовность провести некий мирный саммит этой зимой для достижения мира в Украине.

Но чтобы продолжать защищать свою страну, он будет продолжать просить помощи с санкциями, оружием, финансовой помощью и правосудием, но подчеркивая, что он никогда не просил американских войск.

Также Зеленский обсудит свой визит на передовую – Бахмут на Донбассе, с мая находящийся в окружении.

"Рождественская битва там напоминает битву американских войск во время битвы при Балдже во время Рождества против другой тиранической силы: нацистов", — пишет издание.

Визит Зеленского в США

Напомним, что в 02:30 по Киеву ожидается выступление Зеленского на совместном заседании Конгресса.

Ранее украинский лидер пообщался с Байденом и ответил на вопросы журналистов на совместной пресс-конференции.

К тому же появилось видео переговоров Зеленского и Байдена и стало известно, о чем общались главы двух государств.

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что, если ему удалось добраться до США несмотря ни на что, то Украина с помощью американской поддержки, контролирует ситуацию.

Мы собрали для читателей главные заявления Байдена и Зеленского: самое главное это то, что Украина не останется в одиночестве.

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