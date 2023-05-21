Зеленский в кругу союзников Украины: президент показал яркое видео с саммита G7

Президент Украины Владимир Зеленский 21 мая обнародовал свежее видео с саммита G7 в Хиросиме (Япония).

Глава государства в неформальной обстановке пообщался с союзниками Украины – премьер-министром Канады Джастином Трюдо, президентом Евросовета Шарлем Мишелем, премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен, президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Каждое решение для защиты Украины – делает нашу победу более близкой. Спасибо всем нашим партнерам и союзникам за поддержку!" — говорится в сообщении пресс-службы Зеленского.

Зеленский пообщался с союзниками Украины в неформальной обстановке

Напомним, Владимир Зеленский прибыл в Японию в преддверии саммита G7. В рамках рабочего визита для участия в саммите стран Группы семи президент Украины провел ряд встреч и переговоров.

21 мая Зеленский на саммите "Большой семерки" встретится с президентом США Джо Байденом.

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