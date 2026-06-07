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Зеленский в Лондоне встретится с лидерами Британии, Франции и Германии
Главной целью встречи является координация действий по активизации процесса прекращения войны России против Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский 7 июня встретится в Лондоне с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцом и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
По данным издания, переговоры пройдут вечером в британской столице. Ожидается, что стороны обсудят дальнейшие шаги по урегулированию войны и усилению дипломатических усилий по достижению мира.
Главной целью встречи является координация действий Франции, Германии и Великобритании для активизации процесса прекращения войны России против Украины.
Среди ключевых тем переговоров будут перспективы новых контактов и возможных переговоров с Россией.
Ранее сообщалось, что немецкий канцлер Фридрих Мерц планирует собрать лидеров ключевых европейских стран в Берлине, чтобы подготовить общий подход к Дональду Трампу перед саммитом НАТО.
Мы ранее информировали, что диктатор Путин остается преданным своим военным целям, собственной теории победы и нынешнему способу ведения войны в Украине.