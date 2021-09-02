Зеленский в музее Холокоста Вашингтона рассказал трагическую историю своей семьи

Также президент напомнил, что украинский народ пережил трагедию Голодомора-геноцида и переживает сейчас еще одну — войну на Донбассе.

Президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская во время визита в Вашингтон посетили Мемориальный музей Холокоста и пообщались с лидерами еврейских организаций США. Зеленский заверил, что в Украине нету места антисемитизму.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса главы государства.

Президент напомнил, что в Европе жертвами Холокоста стали не менее шести миллионов евреев. Среди них — полтора миллиона, то есть каждый четвертый — из Украины.

Зеленский рассказал историю своей семьи — трех братьев его дедушки расстреляли нацисты.

"Четвертый брат был на фронте и прошел всю Вторую мировую, сделав свой вклад в победу над нацизмом. У него родился сын. Через 31 год у него родился внук. Через 40 лет его внук стал президентом Украины. И сейчас он стоит перед вами", — сказал глава государства.

Зеленский заверил, что в современной Украине идеология расизма и нетерпимости не имеет никаких шансов, и лучшим доказательством этого является то, что украинцы избрали его президентом.

"У народа Украины не может быть зародышей антисемитизма и нацизма на генетическом уровне. Не может быть его ни в сердце, ни в душе украинского народа, пережившего на своей земле Бабий Яр", — сказал глава государства.

Также президент напомнил, что украинский народ пережил трагедию Голодомора-геноцида и переживает сейчас еще одну — войну на Донбассе.

"Нельзя думать, что это касается только Украины, это касается отношений Украины и России, Донбасс и Крым — это чья-то чужая проблема. С нарушения международного права, с нарушения прав человека, с изоляции, с убийств и заключений начинается геноцид", — подчеркнул Зеленский

Поэтому он призвал не быть равнодушными к войне на Донбассе, и оккупации Крыма, ведь, как сказал нобелевский лауреат, пленник Аушвица и Бухенвальда Эли Визель, "противоположность любви — не ненависть. Это — равнодушие".

Напомним

Встреча Зеленского и Байдена: на сайте Офиса президента появилось совместное заявление Украины и США

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