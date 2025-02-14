Зеленский в Мюнхене объяснил, почему удар России по ЧАЭС был умышленным

По словам президента, удар по ЧАЭС свидетельствует о том, что Путин не желает диалога и окончания войны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что удар российского дрона по укрытию Чернобыльской АЭС 14 февраля был умышленным, потому что враг специально запустил БпЛА на низкой высоте, понимая, что при таких условиях радары не зафиксируют цель.

Об этом глава государства заявил в Мюнхене, куда прибыл на конференцию по безопасности.

"Мы разговаривали с главкомом, с Воздушными силами, что это был за удар. Я думаю, что у вас уже есть все детали. Дрон шел на высоте, что интересно, 85 метров. Это важно понимать, что радары не видят этой высоты. Обязательно будет следствие и я буду знать больше деталей. Но это дает нам возможность говорить о том, что если радары не видят на этой высоте, что они (россияне – ред.) специально это делали", – объяснил Зеленский.

"Это не значит, что как-то дрон изменил направление, потому что он шел на такой высоте, где радары не видели", – добавил он.

Также читайте Что сейчас на месте удара по ЧАЭС: спасатели рассказали о ситуации

Президент обратил внимание, что удар был именно в саркофаг и произошел в день начала Мюнхенской конференции по безопасности.

"Удар в наиболее опасный ядерный объект в Европе", – подчеркнул глава государства.

Зеленский также заявил, что удар по ЧАЭС свидетельствует о том, что президент России Владимир Путин не желает диалога и окончания войны.

"У него (Путина – ред.) достаточно комфортные условия для того, чтобы бить по Чернобыльской станции. Ну потому что человек, когда он сжат с разных сторон, такое не делает. И когда он хочет диалога и окончания войны, он такое не делает", – отметил президент Украины.

Напомним, ранее Зеленский сообщил, что в ночь на 14 февраля российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал в укрытие Чернобыльской АЭС. Повреждения укрытия существенные.