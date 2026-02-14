Зеленский в Мюнхене откровенно обратился к Трампу: что сказал

Президент Украины Владимир Зеленский после выступления на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене / © Associated Press

Президент Владимир Зеленский надеется, что Трамп услышит украинцев по поводу гарантий безопасности.

Об этом глава государства сказал на Мюнхенской конференции по безопасности.

Зеленский выразил надежду, что соглашение о гарантиях безопасности будет заключено раньше любого соглашения о прекращении войны

«Эти гарантии отвечают на главный вопрос — что войны больше не будет. Мы надеемся, что президент Трамп услышит нас. Мы надеемся, что Конгресс услышит нас», — заявил он.

Также президент поблагодарил Запад за «всю реальную помощь», предоставленную Украине.

Ранее постоянный представитель США при НАТО Мэтью Витакер заявил, что соглашение о гарантиях безопасности между Украиной и Соединенными Штатами будет заключено только в тот момент, когда это станет «уместным» для продвижения мирного процесса.

По информации Politico, США требуют от Украины сначала заключить мир с Россией, а потом дадут гарантии безопасности.

Вчера, 13 февраля, Дональд Трамп заявил, что российская сторона якобы выражает готовность к заключению соглашения, а президент Украины Владимир Зеленский должен активизировать усилия в этом направлении.