Зеленский в Мюнхене откровенно обратился к Трампу: что сказал
Зеленский призвал Трампа услышать голос украинцев.
Президент Владимир Зеленский надеется, что Трамп услышит украинцев по поводу гарантий безопасности.
Об этом глава государства сказал на Мюнхенской конференции по безопасности.
Зеленский выразил надежду, что соглашение о гарантиях безопасности будет заключено раньше любого соглашения о прекращении войны
«Эти гарантии отвечают на главный вопрос — что войны больше не будет. Мы надеемся, что президент Трамп услышит нас. Мы надеемся, что Конгресс услышит нас», — заявил он.
Также президент поблагодарил Запад за «всю реальную помощь», предоставленную Украине.
Ранее постоянный представитель США при НАТО Мэтью Витакер заявил, что соглашение о гарантиях безопасности между Украиной и Соединенными Штатами будет заключено только в тот момент, когда это станет «уместным» для продвижения мирного процесса.
По информации Politico, США требуют от Украины сначала заключить мир с Россией, а потом дадут гарантии безопасности.
Вчера, 13 февраля, Дональд Трамп заявил, что российская сторона якобы выражает готовность к заключению соглашения, а президент Украины Владимир Зеленский должен активизировать усилия в этом направлении.