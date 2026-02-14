Зеленский в Мюнхене поговорил с ключевыми переговорщиками от Трампа: о чем договорились

Встреча Владимира Зеленского и Марко Рубио

Президент Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности обсудил мирные переговоры с делегацией США. Что интересно, он отдельно виделся с Марко Рубио, и отдельно — с Кушнером и Уиткоффом.

Об этом глава государства сообщил в своих соцсетях.

Зеленский сначала беседовал с государственным секретарем США Марко Рубио. С президентом были секретарь СНБО Рустем Умеров, глава МИД Андрей Сибига, заместитель руководителя ОП Павел Палиса.

Он рассказал главе Госдепа о ситуации на фронте, российских ударах и последствиях атак на энергосистему. Стороны обсудили, как помочь Украине защищать жизнь во время зимних холодов.

«Подробно обсудили дипломатический процесс и трехсторонние встречи. Важно, чтобы запланированные в Женеве переговоры были результативными, и я благодарю Соединенные Штаты Америки за конструктивный подход. Затронули и вопросы последовательности шагов. Важно, чтобы было движение в вопросах гарантий безопасности и экономического восстановления», — отметил президент.

Далее Зеленский провел встречу со представителем президента США Стивом Уиткоффом, зятем и советником Трампа Джаредом Кушнером.

Разговор состоялся в преддверии трехсторонних встреч Украина-США-Россия в Женеве, на которых Уиткофф и Кушнер представляют Вашингтон.

По словам Зеленского, стороны обсудили некоторые наработки после встреч в Абу-Даби.

«Не все может быть озвучено по телефону и наша переговорная команда представит позицию Украины на следующей неделе. Рассказал и нашу встречу с государственным секретарем США Марко Рубио. Очень ценим, что Америка всегда сохраняет конструктив и готова помогать в защите жизней. Благодарю Президента Трампа, его команду и народ Соединенных Штатов за поддержку», — подытожил Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский выразил сдержанный пессимизм по поводу перспектив будущих мирных переговоров в Швейцарии.

Напомним, новая трехсторонняя встреча Украины, США и России состоится в Женеве, 17-18 февраля. В Кремле тем временем неожиданно заявили, что сменили главу делегации.