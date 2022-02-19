Зеленский в Мюнхене: "Правила мировой безопасности – это сироп от кашля, когда требуется вакцина от коронавируса"

Зеленский в Мюнхене: "Правила мировой безопасности – это сироп от кашля, когда требуется вакцина от коронавируса"

Президент заявил, что архитектура мировой безопасности хрупка и требует обновления.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что архитектура мировой безопасности хрупкая, а правила, которые мир согласовал десятки лет назад – сироп от кашля, когда нужна вакцина от коронавируса.

Об этом он сказал во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 19 февраля.

"Как случилось, что в 21-м веке в Европе снова идет война и гибнут люди? Почему она длится дольше, чем Вторая мировая война? Как мы дошли до крупнейшего кризиса безопасности со времен холодной войны?" – заявил украинский лидер.

"Для меня как для президента страны, потерявшей часть своих территорий, тысячи людей, и у границ которой сейчас стоит 150 тысяч российских военных, техника и вооружение, ответ очевиден: архитектура мировой безопасности хрупка, требует обновления. Правила, которые мир согласовал десятки лет назад, – они больше не работают, не успевают за новыми угрозами, недействительны для их преодоления. Это сироп от кашля, когда нужна вакцина от коронавируса", – заявил Зеленский.

Система безопасности дает сбой из-за безответственности государств на глобальном уровне

Он добавил, что система безопасности медленная и в очередной раз дает сбой из-за разных вещей – эгоизма, самоуверенности, безответственности государств на глобальном уровне.

"Как следствие – преступления одних и безразличие других. Безразличие, которое делает соучастником. Символично, что я говорю об этом именно здесь. 15 лет назад именно здесь Россия заявила о намерении бросить вызов глобальной безопасности. Чем ответил мир? Умиротворением. Результат – по меньшей мере аннексия Крыма и агрессия против моего государства", – подчеркнул президент Украины.

Он также заявил, что "ООН, которая должна защищать мир и мировую безопасность, не может защитить себя, когда нарушается ее статус, когда один из членов Совбеза ООН аннексирует территорию одной из основателей ООН. А Крымскую платформу – формат, цель которого – деоккупация Крыма мирным путем и защита прав крымчан, сама ООН игнорирует".

"Три года назад именно здесь Ангела Меркель сказала: "Кто подберет обломки мирового порядка? Только все мы вместе". Аудитория аплодировала стоя. Но, к сожалению, коллективные овации не переросли в коллективные действия. И сейчас, когда мир говорит об угрозе великой войны, возникает вопрос: а осталось ли что подбирать? Архитектура безопасности в Европе и мире почти Разрушена Поздно думать о ремонте – время строить новую систему.Человечество делало это дважды, уплатив слишком высокую цену – две мировые войны.У нас есть шанс сломать эту тенденцию, пока она не стала закономерностью.И начать построение новой системы до миллионов жертв, имея давние уроки Первой и Второй мировой войны, а не собственный опыт возможной, не дай Бог, третьей», – сказал Зеленский.

Отметим, что Зеленский также объявил, что инициирует переговоры участников Будапештского меморандума (Украина, Россия, США и Великобритания) по обеспечению безопасности.

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