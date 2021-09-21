Зеленский в Нью-Йорке почтил память жертв терактов 11 сентября: фото

Украинский лидер возложил цветы к мемориалу 9/11.

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в США посетил Национальный мемориал 11 сентября в Нью-Йорке.

Об этом с места событий сообщает телеканал "Дом".

Отмечается, что украинский лидер возложил цветы и почтил память погибших в терактах. "Мы все видим украинские имена здесь, флаги. Это могут увидеть все, кто посетил Мемориал", — отметил глава государства.

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В издании же напоминают, что одним из героев-спасателей во время атаки в 2001 году был украинец Иван Скала, который служил полицейским в Департаменте администрации порта Нью-Йорка и Нью-Джерси и добровольно вызвался помочь.

Как сообщалось, Зеленский с рабочим визитом прибыл в США для участия в 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Красной нитью" участия президента в мероприятии и во время переговоров на всех уровнях будет тема незаконно оккупированного украинского Крыма. Зеленский намерен консолидировать международную поддержку для противодействия российской агрессии.

Ранее спикер украинского лидера рассказал, что Зеленский во время выступления на Генассамблее, в частности, коснется темы Крымской платформы и может пригласить страны присоединиться к подписанной 23 августа декларации.

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