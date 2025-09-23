- Дата публикации
Зеленский в Нью-Йорке провел ряд встреч: что известно
Президент встретился с главой МВФ, Вселенским Патриархом и спецпредставителем президента США.
Президент Украины Владимир Зеленский по прибытии в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН провел ряд встреч.
Об этом говорится в сообщении на официальной странице Зеленского в Telegram.
В сообщении указывается, что Зеленский встретился с директором-распорядительницей Международного валютного фонда Кристиной Георгиевой.
«Обсудили возможности использования замороженных российских активов в пользу Украины и все возможные варианты сотрудничества, в том числе и новую программу, направленную на поддержание устойчивости нашей страны в ближайшие годы. Договорились о дальнейшем тесном сотрудничестве между правительством Украины и МВФ», — отметил президент.
Стороны уделили особое внимание нарушениям Россией воздушного пространства стран-членов НАТО, в том числе 22 сентября в Копенгагене.
«Обменялись мнениями по поводу причин. Если не будет решительного ответа союзников — государств и институтов — на агрессивные провокации, Россия продолжит их», — заявил Зеленский.
Кроме того, президент встретился с Вселенским Патриархом Варфоломеем и обсудил пути достижения реального мира и дальнейшее развитие церкви в Украине.
«Информировал о защите религиозной свободы в Украине, поделился деталями нашего сотрудничества с американской командой и пригласил Его Всесвятость приехать в Украину», — отметил украинский президент.
Также Зеленский провел встречу со специальным представителем Президента США генералом Китом Келлогом.
«Проинформировал о ситуации на фронте и результатах контрнаступательной операции возле Доброполья и Покровска. Также коснулись развития сотрудничества Украины и США, в частности, взаимовыгодных соглашений по дронам и закупке американского оружия, которые Украина предложила США», — заявил Зеленский.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН, встреч с более чем 20 мировыми лидерами.
Мы ранее информировали, что президент Украины Владимир Зеленский в Нью-Йорке провел встречу со своим казахстанским коллегой Касимом-Жомартом Токаевым.