Зеленский в Нью-Йорке встретился с Шольцем: что обсуждали

Лидеры обсудили вопросы помощи Украине и ситуации на фронте.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем в Нью-Йорке.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Глава государства поблагодарил канцлера ФРГ за весомую долговременную поддержку Украины в противодействии российским агрессиям, отдельно отметив недавние оборонные пакеты, предоставленные Германией, и вклад в усиление противовоздушной обороны нашей страны.

Владимир Зеленский проинформировал Олафа Шольца о ситуации на линии фронта и первоочередных потребностях сил обороны Украины. Президент отметил важность дальнейшего усиления украинской ПВО для защиты гражданской инфраструктуры в преддверии зимы и функционирования "зернового коридора".

Глава государства подчеркнул, что получение дополнительных мощностей противовоздушной обороны позволит укрепить защиту черноморских портов и исторического наследия Одессы.

Владимир Зеленский проинформировал канцлера ФРГ о подготовке очередной встречи на уровне советников по обсуждению пунктов Украинской формулы мира, а также Глобального саммита мира.

Лидеры уделили внимание подготовке к международной Конференции по восстановлению Украины, которая состоится в Германии летом 2024 года.

Напомним, ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что российский диктатор Путин может в любой момент прекратить развязавшуюся в Украине войну.

Кроме того, мы ранее информировали, что немецкие депутаты написали письмо канцлеру Олафу Шольцу и министру обороны Борису Писториусу, в котором, в частности, требуют передать Украине дальнобойные ракеты Taurus.

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