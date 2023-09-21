Зеленский в Пентагоне встретился с министром обороны США: о чем договорились

Украинский лидер обсудил с главой Минобороны США поставки артиллерийских систем и средств дальнего поражения.

Главной темой разговора президента Украины Владимира Зеленского с министром обороны США Ллойдом Остином, с которым он в четверг, 21 сентября, встретился в Пентагоне, было продолжение обеспечения Украины необходимой военной поддержкой для противостояния российской агрессии.

Об этом сообщил украинский лидер в своем Telegram-канале.

“Обсуждали поставки артиллерийских систем и средств дальнего поражения. Важно усиление украинской ПВО и своевременная поставка необходимых вооружений и боеприпасов со стороны партнеров для продолжения деоккупации украинских территорий”, - говорится в сообщении.

Кроме того, в разговоре с главой Пентагона Зеленский говорил о дальнейшей интенсификации развития военно-технического и оборонно-промышленного сотрудничества Украины и США, создании хабов для ремонта вооружения и артиллерийских систем западного образца.

"Украина заинтересована во взаимодействии с международными партнерами в наращивании собственных мощностей по производству оружия и смежной продукции", - подчеркнул украинский президент.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский провел двусторонние встречи на полях Генеральной Ассамблеи ООН. В частности, речь шла о конкретных шагах, которые нужно предпринять, чтобы достичь мира.

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