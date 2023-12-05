Зеленский "в последнюю минуту" отменил выступление в Сенате США – журналист CNN

Запланированное на вторник выступление президента Украины перед законодателями США было отменено "из-за возникшего в последний момент вопроса".
Президент Владимир Зеленский в последний момент отменил свое участие в закрытом онлайн-брифинге для сенаторов США.
Об этом сообщает журналист CNN Ману Раджу, ссылаясь на лидера демократов в Сенате Чака Шумера.
"Президент Украины Зеленский больше не собирается присутствовать на секретном брифинге из-за вопроса, который фактически возник в последнюю минуту", – написал Раджу, не уточняя, о каком вопросе идет речь.
Также Зеленский также не появился с помощью онлайн-связи на брифинге в Палате представителей по Украине.
Ранее сообщалось, что президент Зеленский планировал выступить перед сенаторами США на закрытом брифинге и рассказать о ходе войны перед ключевым голосованием о военной помощи.
На 6 декабря Сенат США назначил голосование по пакету поддержки Украины на сумму более 61 миллиарда долларов.
В США с визитом находятся председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, министр обороны Рустем Умеров и руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
Напомним, 16 ноября президент США Джо Байден подписал закон о временном бюджете, не предусматривающий помощи Украине.
ТСН.ua разбирался, почему Украина рискует оказаться без помощи США и как достучаться до Конгресса.