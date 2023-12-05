Зеленский "в последнюю минуту" отменил выступление в Сенате США – журналист CNN

Запланированное на вторник выступление президента Украины перед законодателями США было отменено "из-за возникшего в последний момент вопроса".

Президент Владимир Зеленский в последний момент отменил свое участие в закрытом онлайн-брифинге для сенаторов США.

Об этом сообщает журналист CNN Ману Раджу, ссылаясь на лидера демократов в Сенате Чака Шумера.

"Президент Украины Зеленский больше не собирается присутствовать на секретном брифинге из-за вопроса, который фактически возник в последнюю минуту", – написал Раджу, не уточняя, о каком вопросе идет речь.

Также Зеленский также не появился с помощью онлайн-связи на брифинге в Палате представителей по Украине.

Ранее сообщалось, что президент Зеленский планировал выступить перед сенаторами США на закрытом брифинге и рассказать о ходе войны перед ключевым голосованием о военной помощи.

На 6 декабря Сенат США назначил голосование по пакету поддержки Украины на сумму более 61 миллиарда долларов.

В США с визитом находятся председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, министр обороны Рустем Умеров и руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Напомним, 16 ноября президент США Джо Байден подписал закон о временном бюджете, не предусматривающий помощи Украине.

ТСН.ua разбирался, почему Украина рискует оказаться без помощи США и как достучаться до Конгресса.