- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 604
- Время на прочтение
- 1 мин
Зеленский в преддверии мирных переговоров: "Будет много работы"
Президент надеется на результат в ходе переговоров украинской делегации в США.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с понедельника — важный период для нашей страны. В частности, стартуют переговоры украинской делегации.
Об этом он написал в Телеграм.
«На неделе будет много работы и с партнерами в Европе, и важно, чтобы все мы были с одинаковым видением ситуации и пониманием, что давление на Россию, как на единственную причину этой войны, а не на Украину может реально сработать ради мира», — отметил он.
Напомним, украинская делегация отправилась в США на переговоры со специальным посланником американского президента Стивом Уиткоффом. В Штаты отправились секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица.
Визит украинской делегации в США проходит в деликатный момент, когда Владимир Зеленский сталкивается с отставкой руководителя Офиса президента Андрея Ермака на фоне усиления внутреннего давления из-за коррупционного скандала.