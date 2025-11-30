Зеленский в преддверии мирных переговоров: "Будет много работы"

Владимир Зеленский / © Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с понедельника — важный период для нашей страны. В частности, стартуют переговоры украинской делегации.

Об этом он написал в Телеграм.

«На неделе будет много работы и с партнерами в Европе, и важно, чтобы все мы были с одинаковым видением ситуации и пониманием, что давление на Россию, как на единственную причину этой войны, а не на Украину может реально сработать ради мира», — отметил он.

Напомним, украинская делегация отправилась в США на переговоры со специальным посланником американского президента Стивом Уиткоффом. В Штаты отправились секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица.

Визит украинской делегации в США проходит в деликатный момент, когда Владимир Зеленский сталкивается с отставкой руководителя Офиса президента Андрея Ермака на фоне усиления внутреннего давления из-за коррупционного скандала.